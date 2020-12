Hernán “Nano” Calderón, tras quedar con libertad vigilada luego de pasar dos meses al interior del penal Santiago 1 por el delito de parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón, celebró con asado y reguetón su regreso a casa.

Y aunque quedó con prohibición de acercarse a su padre por seis meses, prohibición de tenencia de armas de fuego por dos años y continuar con la terapia de control de impulsos, el joven no perdió el tiempo y comenzó a disfrutar su libertad.

Posterior a sus festejos compartidos en sus historias de Instagram, Calderón mostró una serie de mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores.

“Gracias por todos sus comentarios cabros. Tengo el DM colapsado. De a poco los iré contestando”, contó Nano.

Más tarde, el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón dijo que recibió “muchos DM. Aceptaré todos para que podamos estar en contacto a futuro. Mientras, cerraré DM para poder aceptar a todos. Gracias por el apoyo”.

Finalmente, Nano Calderón no pudo seguir usando su cuenta por unos minutos: “no puedo dar like ni comentar y el DM ni me carga”. En ese momento, aprovechó la instancia para agradecer, pero pidió que no le envíen más mensajes. “Cualquier cosa al WhatsApp”, dijo.

Revisa los mensajes de apoyo a Nano aquí: