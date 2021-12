La banda británica de pop rock Coldplay, vendió en poco más de 24 horas todas las entradas para su segundo concierto que se llevará a cabo en el Estadio Nacional el próximo 24 de septiembre, ratificando así el vínculo del grupo musical con el público nacional.

El conjunto arribará a Chile con su gira Music of the spheres, periplo con el que promocionan su último disco titulado con el mismo nombre.

Luego de agotar los tickets para su concierto del 23 de septiembre, la productora a cargo del evento que tendrá como protagonistas a Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, anunció una segunda jornada en el reducto deportivo para el día siguiente. Así, se espera la llegada de casi 120 mil personas entre ambos eventos.

Es relevante recordar que la llegada de Coldplay a Chile será la tercera en su historia, tras debutar en 2007 en Espacio Riesco con tres recitales, para luego volver en 2016 al Estadio Nacional.

Luego que se agotaran las entradas, la banda de Londres se consolida como el grupo musical que ha generado mayor impacto en los amantes de la música en Chile en los eventos programados para este 2022, año que tendrá como protagonistas a Metallica, Justin Bieber, Gracias Totales y Dua Lipa. Además se suman los festivales de Lollapalooza, Primavera Sound y Ritual.

Finalmente destacar que en octubre de 2021, el nuevo álbum del grupo, lideró las listas de éxitos en todo el mundo, con su sencillo Higher Power, que recibió recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Grammys de 2022.

