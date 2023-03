¿Cómo nos portamos? Coldplay revela el porcentaje de asistentes que devolvieron las pulseras LED en Chile

Si fuiste a uno de los cuatro conciertos que Coldplay dio en Chile, seguro recordarás las famosas pulseras LED que se iluminaban al ritmo de las canciones que la banda británica interpretó en los shows.

Además, también recordarás que pidieron devolverlas una vez finalizados los espectáculos, todo en el contexto del mensaje ambientalista que entregan los músicos en su gira, que hoy los tiene dando una serie de conciertos en Brasil, luego que tuvieran que reagendar las fechas por problemas de salud de su vocalista, Chris Martin.

En ese sentido, a través de redes sociales se dio a conocer una fotografía, que habría sido tomada durante uno de estos recientes conciertos en el gigante sudamericano, en la que la banda proyectó el porcentaje de personas, que asistieron a los conciertos en Latinoamérica, que devolvieron las pulseras.

En la imagen, difundida por la cuenta @ChileanCrave en Twitter, aparecen los países de Argentina, Colombia, Brasil y Chile, junto a su respectivo porcentaje.

En el caso de nuestro país, se indica que el 86% de los asistentes a los shows que se realizaron en el Estadio Nacional sí devolvieron las pulseras LED. Argentina, en tanto, nos ganó con un 94%.

Nos sigue Colombia, con un 85% y por último Brasil, con un 79%.

