Coldplay inició su gira internacional, Music of the Spheres, en Costa Rica, donde sorprendieron a todos sus fanáticos con una alabada iniciativa: Un sistema enfocado en la comunidad sorda para que puedan disfrutar del concierto.

La banda inglesa dispuso chalecos especiales que vibran con la música y audífonos que permiten “amplificar los sonidos de quienes aún tienen restos auditivos”, tal como señala la agrupación Hands-On LESCO, quienes se encargaron de retratar la experiencia en un video.

“Coldplay hizo su concierto en Costa Rica accesible para la comunidad sorda. Gracias a la alianza con @sdconcertscr, logramos que un grupo de personas sordas disfrutáramos el inicio de la gira Music of the Spheres y viviéramos una experiencia increíble”, comentó la agrupación en sus redes sociales.

Asimismo, Chris Martin cantó en lenguaje de señas Something just like this, junto a un intérprete que estuvo a tiempo completo.

En la jornada inicial, asistieron más de 40.000 personas incluyendo a la comunidad sorda, quienes presenciaron el debut del nuevo tour de Coldplay, el que los traerá a nuestro país el próximo 23 y 24 de septiembre en el Estadio Nacional.

En la misma línea de la inclusividad, la gira tiene un sustento ecológico, puesto que el escenario es potenciado con tecnología cinética y su explanada produce energía con los saltos de los espectadores durante el recital.

Junto con ello, bicicletas estacionarias generan electricidad y, por último, por cada entrada vendida, la banda donará un árbol.