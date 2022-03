El pasado viernes 25 de marzo una trágica noticia azotó al mundo del rock, tras darse a conocer la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de la reconocida banda estadounidense Foo Fighters, que se encontraba por estos días en medio de su gira por Sudamérica.

Hawkins, 50 años, se encontraba en Bogotá, Colombia, donde habría fallecido por sobredosis en el hotel que se estaba quedando. La Fiscalía local confirmó en un comunicado de prensa que en el cuerpo del baterista “se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”.

Diversas figuras de la música reaccionaron ante la partida del artista, manifestando su pesar. Algunos de ellos fueron ex beatle Ringo Starr; el integrante de Rolling Stones, Mick Jagger; el ex guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page; y el actual Queen, Brian May.

Lee también: Posible sobredosis: Confirman presencia de sustancias en el cuerpo de Taylor Hawkins

En la jornada del fallecimiento, paralelamente la banda británica Coldplay estaba realizando un recital en Monterrey, México. En medio del show, les comunicaron lo que había sucedido con Hawkins, momento en que Chris Martin se lo contó a sus fans.

“Escuchamos que un amigo nuestro, en una gran gran banda llamada los Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo, porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos“, comenzó diciendo el líder de la agrupación, Chris Martin.

Luego, el inglés expresó que “sentimos que debemos mandar amor a los Foo Fighters, porque sabemos que era una hermosa persona, así que tocaremos esta canción para los Foo Fighters, y se llama Everglow“.

Lee también: Padres de niña que cumplió el sueño de conocer a Taylor Hawkins en Paraguay: “Ella aún no sabe que murió”

Mira el video acá