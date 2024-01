¿Fan de Coldplay? Planetario de Santiago presentará inédito espectáculo 360° con música de la banda

Si eres fanático o fanática de Coldplay y quedaste con las ganas de verlos en septiembre del 2022, mucha atención, pues el Planetario de la Universidad de Santiago prepara un imperdible panorama para este verano.

Se trata de “Coldplay por el Universo”, una entretenida experiencia inmersiva que combinará música e imágenes en 360°. Todo esto, por supuesto, acompañado con música de la exitosa banda proveniente de Inglaterra.

El espectáculo contempla un recorrido por la discografía del conjunto a través de once de sus canciones más reconocidas, entre ellas, Clocks, Fix You, Viva La Vida y My Universe.

“Coldplay por el Universo, un musical inmersivo de 1 hora de duración con las espectaculares imágenes en 360º de Planetario y las 5 mil estrellas del proyector óptico Carl Zeiss VI“, señala la página oficial del evento.

Con la realización del evento entre enero, febrero y marzo de este año, será la segunda vez que se presentará en el recinto de la capital, pues ya fue exhibido entre septiembre y octubre con un éxito rotundo.

“Producido por Planetario USACH, “Coldplay por el Universo” es la primera experiencia en fulldome de la banda inglesa en Latinoamérica, un espectáculo imperdible para las y los fanáticos, y quienes disfrutan la música en otra dimensión“, expresaron por aquel entonces.

Coldplay por el Universo: Este es el precio de las entradas

Las entradas para el evento Coldplay por el Universo en Planetario de la Universidad de Santiago tienen un precio único de $12.000. Habrá estacionamientos gratuitos al interior del recinto.

¿Cuándo serán las funciones del evento?

Sábado 27 y domingo 28 de enero – 17:00 horas.

Viernes 2, 9, 16 y 23 de febrero y 1 de marzo – 19:30 y 21:00 horas.

Sábado 3, 10, 17 y 24 de febrero – 17:00, 19:30 y 21:00 horas.

Sábado 2 de marzo – 17:00 horas.

Domingo 4, 11, 18 y 25 de febrero y 1 de marzo – 17:00 horas.

