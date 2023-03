La imperdible comedia romántica Piso Para Dos, se estrena el próximo 17 de marzo en Paramount+

Jessica Brown Findlay (“Brave New World”, “Harlots”, “The Hanging Sun”) y Anthony Welsh (“Pure”, “Master of None”, “The Great”) interpretan a Tiffany y Leon, dos londinenses con problemas de liquidez. Veinteañeros que comparten cama. El problema es que Tiffany y Leon nunca se conocieron y, si su plan funciona, nunca lo harán.

Recuperándose de una relación controladora, Tiffany pasa sus días ganando el salario mínimo por una apreciación mínima en un sitio web de noticias virales, mientras que Leon trabaja en el turno de noche en un hospicio y recibe consejos de vida de un adolescente con una enfermedad terminal mientras intenta liberar a su hermano encarcelado injustamente.

Pero, a medida que los Post-it Notes comienzan a volar y cada uno se ve atraído inesperadamente por la vida compleja y desordenada del otro, una atracción evoluciona hacia atrás.

La serie original de Paramount+ también está protagonizada por Bart Edwards (“The Witcher”, “State of Happiness”, “Unreal”) como Justin, el exnovio de Tiffany, y Shaq B. Grant (“The Box”, “Gangs of London”) como el hermano de Leon. Richie Shaniqua Okwok (“It’s a Sin”, “Wolfe”) y Jonah Hauer-King (“World on Fire”, “The Little Mermaid”) interpretan a las mejores amigas de Tiffany, Maia y Mo. Klariza Clayton (“Lovesick”, “Skins”) interpreta a Kay, la novia de Leon, y Gina Bramhill (“Nosotros”, “Sherlock”, “Encuentros breves”) interpreta a Rachel, la compañera de trabajo de Tiffany.

Rose Lewenstein (“Culprits”, “On the Edge”) es la escritora principal y productora ejecutiva de la serie, con Peter Cattaneo (“The A Word”, “Rev”, “The Full Monty”) como director principal y productor ejecutivo. El equipo de escritores está formado por Sarah Simmonds (“Killing Eve”, “The Irregulars”), Ryan Calais Cameron (“Typical”) y Alex Straker (“The Last Kingdom”). Chloë Wicks (“On the Edge”) dirigió el bloque dos.

Piso Para Dos es producida por 42 en asociación con la división de estudio internacional de Paramount Global. Los productores ejecutivos de 42 son Miriam Brent, Rory Aitken y Eleanor Moran. Rhonda Smith (“The Girl Before”, “The English Game”) es la productora.