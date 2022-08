“¿Qué se imaginaban ustedes?”: El indiscreto comentario de Beto Cuevas que hizo reír en The Voice Chile

Un comentario de Beto Cuevas causó las risas de todos en The Voice Chile, luego de quedar asombrado por el poder vocal de una concursante en los cuartos de final.

Durante la emisión del domingo del programa de talentos de Chilevisión, el coach elogio la interpretación que realizó Carla Pérez del clásico de Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Voice Chile (@thevoicechilevision)



“No cualquiera puede cantar una canción de Aretha Franklin, hacerlo a su manera y hacerlo bien… y tú me volaste la cabeza“, comenzó diciendo el ex vocalista de La Ley por la participante del Team Yuri. “Hay muchos cantante excelentes, pero tú sí que cantas“, complementó.

Y a continuación preguntó: “¿Eres casada?”. Ante esto, la profesora de música respondió “divorciada y muy soltera”.

“Perdónenme, la pregunta era por ese grito que te pegaste, ya me imagino que cuando te…”, alcanzó a decir Cuevas antes de que fuera interrumpido por Julián Elfenbein, quien bromeó diciendo “un balde de agua fría para Beto, por favor”. “¡Beto, estamos en vivo!”, agregó Cami.

Tras ser “subido al columpio” por sus compañeras, explicó que “yo me imaginaba, por ejemplo, una discusión con ella ¿Qué se imaginaban ustedes? No estaba pensando eso. Con esta potencia vocal, pegar un buen grito”.

Esto situación generó las risas de todos en el estudio.

Revisa la elogiada interpretación de Carla Pérez acá.