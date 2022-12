“¿Me gustaría ver a mi hija así?”: El comentario de Marcela Vacarezza por llamativo look de Denise Rosenthal

Denise Rosenthal vivió una noche de ensueño en la última edición de los Premios Musa tras convertirse en la única mujer galardonada de la noche, luego de ser reconocida como Artista Pop del Año.

Sin embargo, la intérprete de Agua Segura debió enfrentar una serie de críticas en redes sociales debido al osado atuendo que usó en la ceremonia, en el que llevaba su torso casi desnudo con una pezonera plateada unida con cadenas.

Aunque, si bien, los y las seguidoras de la cantante aplaudieron el outfit y celebraron su propuesta, otros, también cuestionaron la necesidad de mostrar tanta piel en el certamen televisado.

Una de las figuras del espectáculo que salieron a comentar el look de Rosenthal fue Marcela Vacarezza, quien a través de su cuenta de Twitter realizó una particular reflexión.

“Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera”, partió diciendo la psicóloga y ex panelista de televisión.

Posteriormente, agregó “luego digo ‘¿me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega”.

Mensaje de Denise Rosenthal

Mediante una publicación en Instagram, la cantautora agradeció el reconocimiento, pero también llamó a valorar a las artistas femeninas nacionales, esto, luego que fuera la única mujer ganadora en las 14 nominaciones.

“Valoremos a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces”, reflexionó en la red social.

Asimismo, aprovechó de deslizar una reflexión tras recibir críticas por su atuendo. “Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia”, dijo en el post.

En la misma línea, la intérprete invitó a “mantener el foco en las cosas constructivas y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use“.