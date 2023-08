“Yo soy, digan lo que digan…”: Comentario de Mónica desató hilarante reacción del público en vivo en GH

Un intenso capítulo se vivió este lunes en Gran Hermano Chile, en una nueva noche de eliminación que terminó con la salida de Viviana Acevedo con un 93% de los votos.

Sin embargo, antes de conocer el resultado, Jennifer Galvarini hizo gala de su deslenguado estilo y arremetió con casi toda la casa tras nuevamente haber formado parte de la placa semanal.

“Les diría que valen callampa y que no se van a olvidar de mí”, lanzó, sin filtro alguno, tras acusar distintas situaciones que han tensionado la relación con sus compañeros y compañeras de encierro.

Fue en ese contexto que Julio César Rodríguez y Diana Bolocco le pidieron a distintos participantes que entreguen su opinión al respecto. Sin embargo, hubo una jugadora en particular que desató reacciones tanto en el panel como en redes sociales.

El particular comentario de Mónica

“Para cerrar esta conversación, la señora Mónica, la voz de la experiencia, quizás nos pueda aportar con un punto de vista”, introdujo JC Rodríguez, a lo que la jugadora de 77 años dio una curiosa respuesta.

“Yo soy, digan lo que digan: ciega, sorda y muda. Eso es lo que yo pienso”, contestó la integrante del reality show, desatando la incrédula reacción del público que se encontraba en el estudio de Gran Hermano en Chile.

La concursante explicó que “para qué hacer conflicto de cosas pequeñas o escuchar cosas que no se deben escuchar. Me he sentido sola, hace mucho tiempo que estoy sola en mi pieza habiendo otras personas y yo calladita nomás“.

Recordemos que Mónica comparte habitación con Jennifer y Constanza, con quienes se ha quejado por sus conversaciones durante la noche. Esta molestia la ha manifestado en diálogos con otros jugadores como Hans y Trinidad.

Al respecto, Pincoya se defendió indicando que “con Mónica no tengo ningún problema y las veces que ella necesita algo yo siempre me acerco, la ayudo. Trato de no conversar en la noche con ella porque duerme temprano y trato de no hablar fuerte”.

“Acá en la casa gritan, la Fran grita, canta y nunca le molesta. Entonces, cuando entramos a la pieza hablamos más despacio, muchas veces nos llama la atención Gran Hermano que dice que no susurremos. Pero es por lo mismo, Moni se acuesta temprano“, respondió.

Revisa el momento acá:

