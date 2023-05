La calificaron de racista: Gerard Piqué se salió de libreto en streaming e hizo arder las redes sociales

Gerard Piqué nuevamente es foco de críticas en las redes sociales, esto luego de responder con un comentario racista a una pregunta de Noe, pareja del streamer DJMariio, hecho que fue repudiado por el propio Ibai Llanos.

El problema se produjo en medio de un acalorado debate que tenían presentadores, presidentes y capitanes de los clubes de la Kings League. Esta reacción se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La integrante del equipo de la Kings League preguntó: “Cómo solo tenemos un día, si se quedan los entrenadores de otros equipos a ver nuestros entrenamientos, ¿Podemos pedir que se vayan?“.

La pregunta fue respondida de inmediato por el mismo Piqué, quien con la voz elevada y una molestia evidente contestó: “Vaya gitanos, ¡Pero vaya gitanos! ¿Pero esto qué es?“.

El resto de conductores de la transmisión quedaron atónitos a la respuesta del ex FC Barcelona y fue el propio Ibai quien le señaló con el dedo mientras le decía “no, no” en repetidas oportunidades.

El altercado parece no haber pasado a mayores, dado que luego de un juego de cámaras con el gigante noble todo acabó en risas. Sin embargo, el hecho no quedó allí, ya que miles de espectadores criticaron el comentario del culé.

Pero qué ofensa es recriminarle a Pique con un “no, no, no” y que luego lo enfoquen y pida que no lo hagan porque parece que fue él… Estás haciendo lo que él quería evitar… En fin, nada me sorprende hoy en día con los ofendidos de este siglo…

— Diego Cabrera (@DcBlack77) May 19, 2023