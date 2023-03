Así es BRESH, la esperada fiesta que debuta en Santiago en la que incluso podrías compartir con famosos

Se llevó a cabo por primera vez el 25 de junio de 2016 en Buenos Aires, Argentina, y en un lapso de seis años -con una pandemia de por medio-, se ganó el título a “la fiesta más linda del mundo”.

Se trata de BRESH, un colectivo fiestero que comenzó en el país transandino y que ha cruzado todas las fronteras, llegando a ciudades tales como Barcelona, Ciudad de México y Nueva York.

“Se convirtió en algo ya innovador, una fiesta que giraba por el país como si fuera un artista. De repente, formó parte de line ups de festivales y después empezamos a tener colaboraciones con la comunidad artística”, dijo Alejandro Saporiti, su director creativo, a la revista Billboard.

Así, lo que comenzó con un grupo de amigos llevó con el tiempo a reunir a grandes estrellas internacionales de la música y el espectáculo, como Rosalía, Duki, Rauw Alejandro y el chileno Cris MJ.





Un espacio para sentirse cómodo y seguro

Además de ser una especie de “fiesta itinerante” donde suenan los mayores éxitos de reggaetón y el pop latino, sus creadores aseguran que BRESH fue pensado como un espacio seguro e inclusivo.

“No encontramos un espacio donde nos sintiéramos identificados y cómodos. Salís con tus amigos, en la puerta no te aceptan o no estás vestido para la ocasión, o de repente no conectás con la música o la gente dentro está un poco tensa”, señaló Saporiti.

Por tal motivo, decidieron generar su propio lugar “que haga a todo el mundo sentirse cómo y disfrutar”. “Es un espacio que acepta a todas las personas, que da la bienvenida a todo el mundo, que trata de mantener valores lindos”, añadió.

De esta forma, producto de la disconformidad y de la creatividad, la fiesta que comenzó en un pequeño local de Palermo donde cabían 450 personas, ahora debuta por primera vez en Santiago el próximo 18 de marzo.





Coordenadas para la fiesta BRESH en Santiago

La primera fiesta BRESH en Santiago se realizará el próximo sábado 18 de marzo en Espacio Riesco, Huechuraba, y está agendada para el mismo día de Lollapalooza, por lo que prometen sorpresas.

Sobre la venta de entradas, esta comienza el miércoles 1 de marzo a las 12:00 horas en LiveTickets y el precio es de $40.250. El evento, en tanto, comenzará a las 21:00 horas y es para mayores de 18 años.