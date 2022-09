“No ando haciendo tonterías”: Compadre Moncho responde a twittero que lo comparó con embajador en España

El actor y actual concejal por Quinta Normal, Adriano Castillo, conocido popularmente como Compadre Moncho, respondió al ser comparado por redes sociales con el embajador chileno en España.

Esto luego de que un twittero mencionara al artista para criticar el comportamiento del diplomático, quien fue fotografiado por su pareja hace algunos días en un vehículo, donde ella está con los pies descalzos, además de otras polémicas.

“Si es por eso, mejor hubiéramos enviado al Compadre Moncho de embajador”, señaló el usuario identificado como @winepap1.

El reconocido participante de la serie Los Venegas no dejó pasar el comentario y contestó: “Nada de ‘si es por eso’. Yo jamás le he faltado el respeto a mi lugar de trabajo”, respondió citando el mismo tweet.

“Puedo ser muy relajado para algunas cosas, pero cuando trabajo no ando haciendo tonterías ni haciendo cosas que no corresponden”, señaló Castillo.

