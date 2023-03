Con invitados de lujo: No te pierdas el nuevo episodio de La Divina Comida en Chilevisión

Este sábado se emitirá el segundo episodio de la nueva temporada de La Divina Comida, uno de los estelares más exitosos de Chilevisión, y contará con la presencia de cuatro increíbles invitados: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la periodista y conductora de televisión, Julia Vial; la actriz Shlomit Baytelman y el animador Leo Caprile.

El capítulo nos hará vibrar con diversas emociones, ya que los contertulios lograrán una química única, incluso se pondrán de acuerdo para acudir todos juntos a un bar. Además, comentaron temas sobre el gobierno, la tercera edad y la muerte, entre otros.

El encargado de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones reveló cómo fue la conversación que mantuvo para formar parte del Gabinete del Presidente Gabriel Boric, la que en un principio pensó que se trataba de una broma.

“Yo me había ido de vacaciones al sur y me llega un WhatsApp: “‘Hola, soy Gabriel Boric, me encantaría hablar contigo’, yo dije obvio que son mis amigos del colegio que me están agarrando para el hue… y no le di pelota la verdad. Después me llegó un segundo WhatsApp de Giorgio Jackson“, detalló el Juan Carlos Muñoz, quien soñaba con utilizar el cargo que desempeña.

Por otra parte, Shlomit Baytelman reflexionó sobre la industria de las teleseries chilenas, donde dice “no hay voluntad de trabajar temas donde estén incluidas las tías, las abuelas, las mamás. Entonces quieren ver pura juventud, todo lindo, precioso”.

Asimismo, explicó que durante el último tiempo, este tipo de serie se ha enmarcado en contratar a un cierto tipo de actrices de tercera edad, pero que ella no es igual, y le da miedo enfrentarse a cambios estéticos porque podría no reconocerse.

De esta forma, quedan todos invitados a ser testigos del nuevo episodio de La Divina Comida este sábado a partir de las 22:30 horas, donde los invitados, además de comer exquisitas preparaciones, hablarán de sus historias, sus éxitos y sus fracasos. ¡No te lo pierdas!