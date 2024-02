Con ayuda de Chile y Sudamérica: Cómo Men At Work volvió a reunirse tras una década separados

Una de las mayores novedades e incógnitas para la nueva edición del Festival de Viña 2024 es la presencia de Men At Work, la banda australiana que arribará a Chile por segunda vez desde su conformación.

Sin embargo, los dirigidos por Colin Hay no han tenido una convivencia sana desde su creación en 1978, teniendo una serie de rupturas y separaciones por temas ligados a las diferencias creativas entorno al proyecto musical.

Por ello, en su primer reencuentro en 1996 hubo un factor en especial que logró que los oceánicos volvieran a iniciar una gira mundial: Chile y Sudamérica.

Chile y su influencia en la reunión de Men At Work

Tras dar su último concierto en 1985, en el Oz por África, parte del recordado programa Live Aid, Colin Hay decidió separarse de la banda australiana e iniciar una travesía de solista.

La aventura duró cerca de 10 años cuando, de manera inesperada, los éxitos del álbum Business as Usual, especialmente Down Under y Who Can It Be Now?, empezaron a sonar con fuerza en Sudamérica, sobre todo en Chile y Brasil.

Pero fue en este último país en que ejerció una gran influencia en los oceánico, especialmente en Hay y Greg Ham, los cabecillas de la banda, quienes no dudaron en iniciar un reencuentro para sacar provecho de este nuevo apogeo.

Y así sucedió, puesto que en 1996 los músicos iniciaron una nueva gira tras una década en inactividad. Este tour los trajo a Chile en 1999, cuando tocaron en el entonces llamado Estadio Monumental, hoy acuñado como Teatro Caupolicán.

Ahora, luego de 25 años, vuelven a pisar el territorio nacional pero en el escenario de la Quinta Vergara en la tercera noche, la noche anglo, en el Festival de Viña 2024.

