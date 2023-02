“Con un guarén”: Luis Slimming hace llorar de la risa a Chiqui Aguayo con comentario sobre Claudio Reyes

La humorista nacional no aguantó las carcajadas en plena entrevista con su colega, quien le consultó sobre las críticas que ha recibido de parte de algunas personas. "Como que no resiste análisis", respondió la ex integrante de El Club de la Comedia.