El cantante de trap Pablo Chill-E nuevamente está en la polémica tras protagonizar un concierto masivo clandestino.

A las 20:45 horas del viernes, Carabineros de la 13° Comisaría acudieron hasta una mini cancha de fútbol ubicada en calle Las Cruces con 4 Norte en la comuna de La Granja.

En el lugar se encontró con una rampla en donde el artista chileno habría realizado el recital, que convocó a más de 100 personas.

A la llegada del personal policial, los asistentes -que no respetaban las medidas sanitarias por la pandemia- comenzaron a escapar. Sin embargo, fueron detenidos dos adultos, de 26 y 21 años.

No es primera vez que Pablo Acevedo (nombre real) realiza un evento de este tipo. A fines de enero de este año, cientos de fans asistieron a un show realizado en plena vía pública.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, Acevedo ha sido detenido en al menos cuatro oportunidades: 19 de mayo en Estación Central, 6 de junio en Concón, 17 de junio en Valparaíso y 7 de febrero de este año, en medio de la grabación de un videoclip en San Joaquín.

Ante esto, la Fiscalía señaló que en caso de determinar su participación en esta nueva convocatoria, abrirán una nueva causa penal contra el cantante por su reincidencia en este tipo de infracciones.

“La Fiscalía Metropolitana Sur abrirá una investigación de oficio para determinar quién o quiénes organizaron un evento masivo realizado en la tarde noche del día viernes en un sector de la comuna de La Granja, lo que constituye un delito sanitario en contexto de la cuarentena por la contingencia actual”, afirmó la fiscal Nadia Mondiglio Navarrete.

Asimismo, la persecutora afirmó que “a partir de declaraciones de testigos y registros audiovisuales en redes sociales, se indagará la participación de un conocido cantante de música urbana, que en caso de ser efectivo, constituiría una nueva causa penal en su contra, ya que tendría reincidencia en delitos contra la salud pública”.

Críticas del gobierno

La subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell, condenó el evento protagonizado por el cantante urbano.

“Resulta insólito. No puede ser que estemos festejando mientras las personas se están muriendo en las UCI. No puede ser que no entendamos que cuando vamos a una fiesta, probablemente lleguemos a la casa y enfermemos a nuestros seres queridos”, aseveró.

En la misma línea, Martorell indicó que “es tan peligroso ir a una fiesta o no cumplir con la normativa, que estar con un arma desenfundada”.

