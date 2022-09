¿Se suspenderá el concierto de Justin Bieber? Productora a cargo del evento despejó las dudas sobre su visita

A días de que se celebre el evento en Chile, en distintos medios internacionales comenzaron a circular rumores sobre una supuesta cancelación de la gira del cantante Justin Bieber, “Justice World Tour”, por Latinoamérica debido a problemas de salud mental.

Entre ellos, un periodista brasileño escribió en su cuenta de Twitter: “Fans de Justin Bieber: hace una semana recibí la información de que quería cancelar los shows en Brasil, pero que Rock In Rio y T4F estaban tratando de revertir la situación. Lo que puedo decir es: este asunto realmente existió”, explicó el comunicador.

Fãs do Justin Bieber: Recebi há uma semana a informação que ele queria cancelar os shows no Brasil, mas que o Rock In Rio e a T4F tentavam reverter a situação.

O que posso falar é: esse assunto de fato existiu, mas vou aguardar posicionamentos oficiais. Vocês merecem respeito.

— José Norberto Flesch (@jnflesch) September 3, 2022