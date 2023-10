Concierto de The Weeknd: Estos son los cortes de tránsito programados en La Florida

Tras una larga y extenuante espera, este fin de semana The Weeknd se presentará por primera vez en Chile desde su último show en Lollapalooza en 2017.

El primero de sus dos conciertos tendrá lugar el domingo 15 de octubre y el segundo apenas un día después, el lunes 16. Ambos están agendados en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

Con éxitos mastodónticos como Blinding Lights, Save Your Tears y Can’t Feel My Face, el artista canadiense llega en un su mejor momento y consolidado como uno de los más trascendentes de su generación,

Si bien los recitales comeanzarán en la noche, DG Medios informó que la apertura de puertas iniciará a las 16:00 horas, pues también se presentarán teloneros de la talla de Aeróbica, Mike Dean y Kaytranada.

¿Cuáles calles estarán cerradas?

De acuerdo con la misma productora, las calles que estarán cerradas a raíz del concierto son: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

Por otra parte, la calle Enrique Olivares solo estará habilitada para el paso peatonal y para el control de acceso con los tickets.







