Entre festivales y esperados regresos: Revisa la cartelera de conciertos para noviembre en Chile

Comenzó noviembre y se aproxima una nutrida agenda de conciertos, los cuales se desarrollarán principalmente en festivales a lo largo del país.

Si en octubre la visita de Bad Bunny acaparó todas las miradas, este mes diversos artistas como The Killers, Ana Torroja, Michael Bublé y Nathy Peluso pisarán territorio nacional para encontrarse con el público.

Asimismo, será un periodo en que se efectuarán festivales para todos los gustos, como Creamfields, Rock en Conce y el esperado Primavera Sound Santiago, que tendrá como líderes del cartel a nombres como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott y Lorde.

Por otra parte, artistas chilenas como Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Yorka y Melissa Aldana preparan importantes citas en recintos del país.

Revisa acá los conciertos más importantes de noviembre de 2022:

Mon Laferte

Fecha: Jueves 3 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: agotadas.

Melissa Aldana

Fecha: Jueves 3 de noviembre de 2022.

Lugar: Teatro Nescafé de las Artes.

Entradas: disponibles en Ticketek.

Luciano Pereyra

Fecha: Viernes 4 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Festival Rock En Conce (REC)

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 2022.

Lugar: Parque Bicentenario y Teatro Biobío, Concepción.

Artistas: Hot Chip, Fabiana Cantilo, Kula Shaker, Catupecu Machu, Pettinellis, Alex Anwandter, Chico Trujillo y muchos más.

Entrada: liberada.

Creamfields Chile 2022

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 2022.

Lugar: Espacio Riesco.

Artistas: Steve Aoki, Bizarrap, Jamie Jones, Rebelion y más.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Yorka

Fecha: Sábado 5 de noviembre de 2022.

Lugar: Teatro La Cúpula (Interior del Parque O’Higgins).

Entradas: disponibles en Passline.

Andrés Calamaro

Fecha: Domingo 6 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Juan Luis Guerra

Fecha: 7, 9 y 10 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: agotadas.

Liam Gallagher

Fecha: Martes 8 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Rockout Festival 2022

Fecha: Jueves 10 de noviembre de 2022.

Lugar: Estadio Santa Laura SEK

Artistas: The Killers, LP, Molchat Doma, Miranda!, Fother Muckers, Las Ligas Menores y We Are The Grand.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Primavera Sound Santiago 2022: La Bienvenida

Fecha: Viernes 11 de noviembre de 2022.

Lugar: Parque Bicentenario de Cerrillos.

Artistas: Beach House, Christina Rosenvinge y Kevin Kaarl

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Eladio Carrión

Fecha: Viernes 11 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Primavera Sound Santiago 2022

Fecha: Sábado 12 de noviembre de 2022.

Lugar: Parque Bicentenario de Cerrillos.

Artistas: Arctic Monkeys, Lorde, Arca, Interpol, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Los Jaivas y más.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Joan Manuel Serrat

Fecha: Sábado 12 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: agotadas.

Ana Torroja

Fecha: Sábado 12 de noviembre de 2022.

Lugar: Gran Arena Monticello.

Entradas: disponibles en Topticket.

Fernando Milagros

Fecha: Sábado 12 de noviembre de 2022.

Lugar: Teatro Nescafé de las Artes.

Entradas: disponibles en Ticketek.

Primavera Sound Santiago 2022

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2022.

Lugar: Parque Bicentenario de Cerrillos.

Artistas: Travis Scott, Björk, Charli XCX, Father John Misty, Mitski y más.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Michael Bublé

Fecha: Martes 15 y miércoles 16 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Aitana

Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2022.

Lugar: Teatro Caupolicán.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Helmet

Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2022.

Lugar: Centro de Eventos Blondie.

Entradas: disponibles en Ticketplus.

Nathy Peluso

Fecha: Domingo 20 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

EPICA

Fecha: Jueves 24 de noviembre de 2022.

Lugar: Teatro Caupolicán.

Entradas: disponibles en Ticketek.

Francisca Valenzuela

Fecha: Viernes 25 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.

Abel Pintos

Fecha: Sábado 26 de noviembre de 2022.

Lugar: Gran Arena Monticello.

Entradas: disponibles en Topticket.

C. Tangana

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2022.

Lugar: Movistar Arena.

Entradas: disponibles en Puntoticket.