De Miley Cyrus a Liam Gallagher: Los artistas que estarán en el tributo a Taylor Hawkins

A fines de marzo de este 2022, una nueva muerte remeció al mundo del rock: Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió mientras se encontraba de gira en Latinoamérica, más específicamente en Bogotá, Colombia.

Tras eso, las despedidas de sus colegas y también fanáticos no tardaron en llegar, mientras que la banda liderada por Dave Grohl, quien en 1994 también tuvo que asumir la pérdida de Kurt Cobain (Nirvana), decidió retirarse de los escenarios hasta nuevo aviso.

Sin embargo, el pasado 8 de junio, la banda estadounidense acudió a sus redes sociales para anunciar su regreso con dos conciertos tributo a Hawkins que se realizarán en septiembre, aunque no especificaron los artistas invitados. Hasta ahora.

Así, este miércoles 15 de junio dieron a conocer la lista inicial de músicos invitados a los shows que se llevarán a cabo los próximos 3 y 27 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y en el Kia Forum de Los Ángeles, respectivamente.

“Los conciertos tributo a Taylor Hawkins beneficiarán a organizaciones benéficas tanto en los EE. UU. como en el Reino Unido elegidas por la familia Hawkins. Los beneficiarios y más detalles se anunciarán en breve”, indicó la banda.

Hasta el momento, los artistas que se han confirmado son:

London! Please welcome the first wave of special guests to join The Taylor Hawkins Tribute Concerts! More to be announced soon.

Tickets on sale Friday 17 June at 9am local time. pic.twitter.com/6vsdo2n5js

— Foo Fighters (@foofighters) June 15, 2022