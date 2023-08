¡Ahora en Latinoamérica! “Drag Race Brasil” presenta a las 12 reinas que participarán en la competencia

MTV, Paramount+ y World of Wonder acaban de presentar el elenco de reinas que participarán en la primera temporada de Drag Race Brasil. La muy esperada competencia se estrenará el 30 de agosto en Paramount+ y a las 9 p.m. en MTV en Brasil y el resto de América Latina, y en WOW Presents Plus a nivel mundial, excepto Brasil. La serie estará disponible en Paramount+ en los EE. UU. en una fecha posterior.

En DRAG RACE BRASIL, doce concursantes buscan llevarse a casa la corona, convertirse en la próxima superestrella drag de Brasil y ganar un gran premio en efectivo. La competencia será conducida por la estrella Grag Queen. Dudu Bertholini y Bruna Braga se unirán al presentador como parte del panel de jueces.

El elenco que desfilará en la pasarela drag, esperando ganarse la corona, está formado por:

Aquarela

Aquarela es una Drag Queen de Minas Gerais que busca brindar versatilidad en sus montajes y actuaciones. Debido a su aspecto exagerado, se hace llamar un “payaso gourmet”, un rasgo bien visible en su maquillaje y personalidad impredecible.

Betina Polaroid

¡Flash, pose, zoom! Betina Polaroid es la fotógrafa que salió de detrás de la cámara para lanzarse al escenario y a la pantalla como una drag queen, editada con filtros vintage y estampado de estrella de rock.

Dallas es un DJ pop que teletransporta cualquier pista de baile al futuro. Esta multiartista defiende los valores sociales progresistas y cree en el entretenimiento como plataforma para la revolución.

Diva More

Diva More es belleza, moda y mucha payasada! Vive la fantasía y es la reina del fondo verde.

Hellena Malditta

Hellena es una reina versátil con un ácido sentido del humor y una elegancia única que transita entre la belleza y la monstruosidad. ¿Maldita? ¡Es solo de nombre, o cuando lo necesites!

Melusine Sparkle

Melusine Sparkle es una artista drag que explora el arte de una manera lúdica y única, transportando a todos los que la miran al mundo de fantasía en el que vive.

Miranda Lebrão

Miranda Lebrão es una artista visual de Río de Janeiro, con fe en el desenfreno, el drama y la capacidad infinita de transformismo.

Naza

Naza es una combinación de autenticidad, atrevimiento y, por supuesto, un toque de desenfreno. Una chica divertida, llena de entusiasmo, pero cuando la conversación es seria, aquí no hay frescura. Y, puedes activar el modo turbo, porque el que venga despacio se quedará atrás.

Organzza

Drag, performer y artista visual, mezcla de afrofuturismo con carnaval. Organzza es el cruce de todas las expresiones artísticas de un niño que hoy juega a hacer arte.

Rubi Ocean

Rubi es una Drag Queen apasionada por la moda y el universo de la costura. ¡Sus experiencias en la escena artística reverberan en una expresión auténtica y cargada de significado!

Shannon Skarllet

¡La belleza viene de ella! Shannon Skarllet es un artista visual que mezcla belleza, swing y mucha ebullición. No te equivoques, tiene lo necesario para conquistarte.

Tristan Soledade

Hija de las tinieblas del norte, Tristan Soledade forma parte del Movimiento de Arte Temático y utiliza el drag art para exponer las insurgencias de la comunidad LGBTQIAPN+ en el norte del país.

Drag Race Brasil es la edición brasileña del programa de televisión Rupaul’s Drag Race, multi-Emmy® y sensación de la cultura pop. En este espectáculo, drag queens de todo Brasil competirán en desafíos relacionados con la actuación, la moda, la comedia y más con la esperanza de convertirse en la próxima superestrella drag y ganar el gran premio en efectivo.

Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles son los productores ejecutivos de World of Wonder.

