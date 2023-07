“Nunca pensé que me iba a pasar”: La sorpresiva confesión amorosa que remeció la casa de Gran Hermano

Durante los último días, los intensos coqueteos se han tomado la casa de Gran Germano Chile. En ese sentido, Trinidad no se quedó atrás y le confesó a Jorge sus sentimientos. “No son reales, yo lo puedo ver, pasan por el encierro”, comenzó diciendo. Luego, se animó y le reveló que “me gustaría decirte que en un momento yo me sentí súper atraída por ti”. Frente a esa situación, el participante bromeó y contestó que “suele pasar”. Sin embargo, la mujer continuó expresando que “nunca pensé que me iba pasar, pero en el fondo fui súper madura, de decir ‘tranqui, no seas pava’”.