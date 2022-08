“Me meten preso”: La confesión de Benjamín Vicuña por la que cree “me van a matar los chilenos”

Una declaración de Benjamín Vicuña se ha vuelto viral durante los últimos días y cómo no, si sus palabras parten con “aquí me van a matar los chilenos”.

El actor concedió una entrevista a la radio argentina Urbana Play 104.3 FM, en la que sinceró cómo, cuándo y por qué se cambió de equipo, específicamente dejó de ser hincha del conjunto de San Carlos de Apoquindo y pasó al que juega de local en Macul.

“Tuve otro cambio dramático y siempre me meto en este problema, no sé por qué. Me cambié de equipo de fútbol. Es polémico. Puedo decir cualquier otra cosa, pero acá se me cae la cara”, sostuvo.

En este punto detalló que “heredé un equipo de fútbol que no era el mío: Universidad Católica. Era un tema tener que cargar con eso”.

Medio en broma y en serio, el intérprete expresó que “aquí me van a matar los chilenos, el equipo era segundón. Siempre salía segundo. Una especie de karma. Espero que esto no se levante en redes, porque me meten preso”.

“Me pasó una cosa maravillosa. Estaba viendo por TV cuando Colo Colo salió campeón de la Copa Libertadores 1991. De repente me vi saltando, gritando y dije ‘bueno, ya está, soy del Colo’. Hace 30 años me cambié de equipo”, concluyó la anécdota.