“Debo reconocer que la soledad total…”: La confesión de Tonka Tomicic en su viaje por la Patagonia

Aunque hasta hace unos días no era muy activa en redes sociales, Tonka Tomicic comenzó a utilizar sus plataformas para mostrar lo que ha sido su viaje por la Patagonia.

“Me lancé a la aventura de la Carretera Austral. Primer viaje absolutamente sola. ¡Un desafío!”, escribió en una de las primeras publicaciones, la cual acompañó con un video con un recuento de algunas postales que capturó.

De esta forma, la conductora de televisión ha actualizado constantemente a sus seguidores en torno a su periplo, y así fue el caso de su último post, pues compartió diversas fotografías de su paso por el río Baker y el Parque Patagonia.

“Constrastes. La fuerza y el rugido del agua contemplando el río Baker y luego el Parque Nacional Pagatonia en el sector Valle Chacabuco. Salí temprano, pasé por Puerto Bertrand para luego llegar al sector de la confluencia del Río Baker con el río Nef“, escribió en su cuenta de Instagram.

“La soledad me atemorizó”

En esa línea, agregó que “se nota claramente la diferencia de sus colores, me quedé un buen rato, he tenido mucha suerte ya que el buen tiempo me ha acompañado, así que disfruté a través de todos los sentidos, porque percibes que todo vibra con la fuerza del agua y las partículas de rocío que llegan a la cara”.

Sin embargo, confesó que uno de los momentos más especiales lo vivió camino a Cochrane, donde tuvo una importante sensación que la mantuvo en alerta por algunos minutos.

“Luego, seguí camino a Cochrane. Antes de llegar está el Parque Patagonia en el sector Chacabuco. Es inmenso y su montañoso sobrecoge“, contó en el escrito, justo antes de revelar los momentos tensión al interior del recinto.

“Ahí seguí un sendero que era de más 19 kilómetros, llegué hasta los 6 y fue duro, por el camino, pero debo reconocer que la soledad total y absoluta me atemorizó subiendo, pensé en el letrero de los pumas. Sabía que había que levantar los brazos, pero lo que me hizo dudar incluso de comenzar la caminata es que decía pelea”, concluyó en la red social.

Mira la publicación a continuación: