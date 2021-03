El fin de la relación entre Karol G y Anuel AA ya sería un hecho.

Así lo publicó la Revista People, que conversó con un cercano a ambos, quien confirmó el quiebre después de dos años de relación.

El medio no reveló la identidad del entrevistado, quien aseguró que “ya no están juntos, no son pareja”, pero que seguirán trabajando y colaborando musicalmente.

De hecho, también reveló que próximamente lanzarán una nueva canción.

El quiebre es un rumor que ha sido especialmente comentado por los seguidores debido a que hace algún tiempo ya no han realizado publicaciones en redes sociales ni se les ha visto juntos.

Lo anterior considerando que ambos reggaetoneros hicieron bastante pública su relación e incluso se realizaron un tatuaje dedicado al otro.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha referido a la situación.