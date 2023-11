¡Que la espera valga la pena! Confirman Naruto en live action y revelan nombre de una guionista

Si bien, los rumores sobre la adaptación a live action de Naruto llevan circulando desde 2015, ahora podemos ser optimistas, ya que, finalmente se confirmó su producción y se dio a conocer a su guionista.

Naruto, uno de los shōnen más populares en el mundo que fue creado e ilustrado por Masashi Kishimoto, sin duda se ha convertido en un fenómeno cultural desde su debut en el manga en 1991 hasta su conclusión en 2014.

La historia del joven ninja del clan Uzumaki con el sueño de convertirse en Hokage, el líder de su aldea, impactó a miles de personas a lo largo de todo el mundo y hoy, después de casi diez años, se revelaron detalles de su salto a la imagen real.

La producción estará a cargo de Lionsgate, empresa que adquirió los derechos de Naruto en 2015, y contaría con la presencia de Avi Arad como productor ejecutivo, después de haber trabajado en la adaptación de otro anime de imagen real: Ghost in the Shell (2017).

La revista estadounidense Variety, en un artículo donde se destacaron los trabajos de 10 guionistas de este 2023, aparece mencionada Tasha Huo, quien será la encargada de transformar la historia de Naruto Uzumaki en una adaptación de acción real.

Sobre sus nuevos proyectos, la guionista expresó su emoción indicando que está “tan inspirada por estos personajes que es emocionante ser parte de su viaje y tratar de contar esa divertida historia en una forma que también me pueda apelar como una fan”.

Por el momento, no se conocen los detalles de la elección del elenco y ni quien será la persona encargada de su dirección, por lo que, sin duda, habrá fanáticos expectantes de futuros anuncios sobre este proyecto.

