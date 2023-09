“No quiero rendirme”: Coni reconoció su frágil momento tras consejo de Pincoya en Gran Hermano

Un sabio consejo fue el que Jennifer le entregó a su amiga Constanza, quien hace pocos días le manifestó su deseo de rendirse y salir de Gran Hermano Chile. Una situación que afectó mucho a Pincoya, ya que no quiere que su compañera se despida tan pronto del reality.

Por lo mismo, la mañana de este miércoles le enseñó que para recuperar energías, puede abrazar un árbol y contarle lo que siente. Actividad que realizaron en conjunto y que dejó una emotiva confesión por parte de Capelli.

“Arbolito, me siento sin energía, creo que ya estoy tirando la toalla”, comenzó diciendo la bailarina, afirmando que “siento que no me quedan más lágrimas ni emociones ni risas, estoy muy cansada emocionalmente”.

“Pero no quiero rendirme porque ya hemos pasado por mucho con la Pincoyita y no quiero rendirme, pero siento que ya no me quedan energías”, continuó, explicando que se siente “irritable, seria, enojada, y yo no soy así”.

“Me está costando… extraño a mi mami, a mi familia, a mis amigos”, cerró la joven, dando paso a que la oriunda de Chiloé hiciera lo mismo, aunque señaló que “yo voy a conectar con mi hijito”.

“Bueno, arbolito, tú sabes que yo soy enojona, cierto, me siento al 100% hoy día. Me siento con mas ánimo para seguir peleando“, expresó la Tens, aludiendo también a la situación que afecta a Coni.

“A esta me la voy a llevar arrastrando pa’ que no quede en el pantano”, sentenció, retirándose en compañía de la jugadora después de esta natural conexión.

