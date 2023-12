Coni recordó duras prácticas del ballet : Incluyen vidrio molido y encendedores

Constanza Capelli estuvo en el programa estelar de CHV, Podemos Hablar, donde conversó sobre diferentes temas de su vida. Aunque, una fuerte anécdota sobre su paso por el baile dejó sin palabras a todos.

Se trató de diferentes ‘torturas’ que tuvo que pasar en la disciplina del ballet. Aunque, destacó que no era algo fuera de lo común, ya que en esta práctica se ven estos cuestionables métodos.

Y fue entonces que, consultada por Jean Philippe Cretton, respondió cómo en una oportunidad ella encontró vidrio molido en los zapatos que utilizaba para poder practicar.

Las ‘torturas’ que vivió Coni en el ballet

“Me soplan que además hay un episodio con vidrio molido“, fue como Jean Philippe Cretton le preguntó sobre el incómodo e insólito episodio que debió pasar al desempeñarse como bailarina de ballet.

“Ah sí… Y ese es clásico, de hecho también sale en una película, es como muy repetido entre las bailarinas“; reveló, mencionando que era una situación conocida y que había ocurrido en otras oportunidades.

Incluso, Jordi Castell acotó el nombre de la película en que dicha práctica se plasma: “Black Swan“, mencionó para referirse al famoso título “El Cisne Negro“.

“Como que te ponen, para arruinar tus pies, te ponen vidrio molido en las puntas. Entonces, cuando tú te las vas a poner y te subes… Te cortas, entonces quedas inhabilitada para poder (bailar)“, explicó Capelli.

“Es satánico. Mi maestro era heavy… Me ponía un encendedor debajo de las piernas para que no las bajara, o con una aguja nos hacía así para que no bajáramos las piernas (indicando un pinchazo)”, transparentó.

“Es súper heavy la disciplina… Se ve bonito, pero es satánico“, cerró.

