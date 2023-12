Coni Capelli protagonizó incidente con una fan durante evento nocturno: “Intentaron frenarla”

Constanza Capelli protagonizó un confuso incidente con una fanática durante un evento que se desarrolló en Copiapó. Ante la preocupación de sus seguidores, Suro Solar explicó lo sucedido.

Todo ocurrió durante la noche del sábado, cuando una fanática irrumpió en el lugar para poder acercase a la ganadora de Gran Hermano Chile.

“Durante el show de Cony una fan se subió al escenario y logró pasar por dos guardias que intentaron frenarla. Primero decir que era una seguidora que solo quería entregar amor, no dañó a Cony”, señaló el mánager de la bailarina.

Los encargados de la seguridad lograron contener a la chica, cuya euforia hizo que se saltara todos los obstáculos para llegar a su ídola.

“Cony se sorprendió, no la dañó, solo subió a darle un abrazo. Sí quizás muy eufórica, pero sin intención de dañar”, continuó su relato.

Suro recibió críticas

Al conocer los hechos, muchos seguidores de Capelli se preocuparon por su seguridad, por lo que Suro Solar fue enfático en señalar que los protocolos no se han pasado a llevar.

“El local, desde que llegamos a Copiapó, se preocupó de toda la seguridad que correspondía, siendo muy profesionales. Solo se escapó de manos y tampoco era para sacarla a empujones. Cony está bien, la chica está bien. El local prestó la seguridad necesaria” relató.

En esa misma línea Suro añadió: “Lo comento para que no anden diciendo cosas que no son. Que no se cumplen los protocolos de seguridad por parte mía y del local. Entiendo que no quieran verla en estas situaciones, pero esto ha pasado en el aeropuerto y en centros comerciales“.

“Siempre estaremos velando por el cuidado de ella. Son cosas fortuitas que pueden pasar en cualquier lado, pero para su tranquilidad ella está bien, está tranquila y se lleva el amor de mucha gente que compartió con ella”, concluyó.

