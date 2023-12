Coni Capelli sorprendió al revelar cómo votará en el plebiscito con explícito mensaje

Constanza Capelli, la ganadora de Gran Hermano Chile, alzó la voz a pocos días de que se lleve a cabo el plebiscito constitucional y dio a conocer su preferencia de voto para este domingo 17 de diciembre.

En una escueta publicación en su Instagram, la ex bailarina simplemente se limitó a escribir lo siguiente: #EnContra.

La publicación la hizo con fondo negro y letras blancas, acompañado de la canción The 33, de James Horner.

Sin embargo, y durante su estadía en el reality, la ex jugadora ya había dado a conocer su pensamiento crítico respecto de la política y además se reflotaron fotos de su participación en las marchas del estallido social.

De hecho, no hay que olvidar que la ex bailarina fue consultada en una actividad sobre sus requisitos para aceptar una cita. Ante esto, sostuvo que no soportaría salir con alguien que le hable de Pinochet.

Mira la publicación de Coni acá:

