Coni Capelli reveló conversación pendiente con Rai tras salir de Gran Hermano: “Tuvo buena recepción”

Constanza Capelli realizó una revelación sobre sus conversaciones en privado con sus ex compañeros de Gran Hermano Chile. Fue en el podcast “Gran Espía” que abordó una profunda reflexión que compartió con Raimundo Cerda.

A lo largo del programa de Chilevisión, la bailarina mantuvo cercanía con Rai durante su encierro en la casa más famosa del mundo, y luego de una serie de desencuentros entre ambos terminaron por distanciarse.

“Yo he tenido varias conversaciones en privado con algunos -compañeros-. Con Rai tuve una conversación pidiéndole disculpas por lo que había pasado“, reveló en primera instancia.

Sobre la reacción que tuvo Cerda ante sus palabras, Capelli comentó que “tuvo súper buena recepción”. Asimismo, la flamante ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile afirmó que no ha tenido contacto con todos los ex jugadores, no por causas específicas, sino que “los caminos simplemente se bifurcan, y cada uno va para su lado”.

En ese sentido, Coni sostuvo que se abstrae de los comentarios e indirectas que recibe desde redes sociales. “No me y no voy a caer en eso. Si yo no recibo un DM (mensaje directo) de una persona diciéndome algo, yo no voy a responder por una historia”, disparó.

“Si tú me mandas un DM, yo te voy a responder, pero si me mandas una indirecta, no me va a llegar porque simplemente no me interesa”, sentenció.

Recordar que en una conversación con Claudio Michaux en el react de Gran Hermano Chile, Coni Capelli reconoció que fue un episodio lamentable, del cual se arrepiente.

“Fue fome (…) Traté de dar un tiempo para que se pudiera solucionar. Pero sí, la pelea con Rai es algo de lo que me arrepiento. Fue desmedida y me dio penita el Rai”, dijo en su momento la ganadora de la “casa más famosa del mundo”.

