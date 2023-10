Coni sinceró quiénes cree que no llegarán a la final de Gran Hermano

Durante una conversación entre varios participantes, Constanza Capelli se sinceró y confesó que hay ciertos nombres que ella tiene en mente sobre una situación concreta y que derechamente no serían parte de ella: La final de Gran Hermano Chile.

Se trata de personas con las que tuvo problemas en el último tiempo, como Francisco Arenas y Sebastián Ramírez. Aunque ellos eran las personas más esperables, desde su punto de vista.

Sin embargo, nombró a otra persona con quien en un momento del programa tuvo una relación incluso más cercana: “Yo no soy quién para decir quién va a ir o quién no va a ir… Pero creo que no va a ir a la final el Pancho, el Seba… El Rai yo creo que no“, indicó.

Las opiniones de los otros jugadores

“Tengo mucho la tincá’ de que tú vas a estar entre las cinco finalistas“, fue lo que indicó Fernando Altamirano sobre Skarleth Labra, aunque ella fue bastante modesta en su respuesta: “¿Yo? No creo...”, replicó.

“Yo creo que va a estar la Jorge, la Coni, la Pincoya y Hans… Esos sí o sí van“, indicó Skar frente a las posibilidades que ella consideraba más probables para llegar hasta la recta final del programa.

Cabe destacar que cada vez queda menos tiempo para que dicho momento llegue, ya que Gran Hermano está en sus últimos meses de transmisión, por lo que dentro de poco se podrá conocer al jugador con mejor estrategia que se llevará el premio.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en