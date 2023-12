Coni reveló trauma infantil con parte de su cuerpo: Usó “La Gotita” para modificarlo

“Eran muy estrictos con lo físico, era una locura. Y a mi maestro no le gustaban mis orejas. Eso fue un trauma para mí”, partió contando Constanza Capelli en el capítulo de Podemos Hablar donde estuvo como invitada.

Cabe destacar que la exjugadora de Gran Hermano Chile incluso se sometió a una intervención estética a raíz de dichas situaciones que vivió y que la marcaron de por vida. Sin embargo, luego reconoció que actualmente se siente mucho mejor.

Pero, dicha mala experiencia en la disciplina del baile no fue la única, porque también transparentó que la persona encargada de enseñarle tenía polémicos métodos de enseñanza con sus estudiantes.

“Me empecé a pegar las orejas”

“Yo las tenía así como Dumbito (las orejas). Entonces las tenía así y yo ¿qué hacía?, porque me daba tanto temor no agradarle… ¿Saben lo que hacía? Con La Gotita me empecé a pegar las orejas“, reveló Capelli a los demás invitados.

Y aunque dicha práctica entregaba resultados, también hubo consecuencias: “Llegó un punto en el que me empezó a salir carne viva, si eso te quema, y me salía sangre“, relató.

“Tuve que recuperarme durante harto tiempo, como un año tuve recuperación médica porque yo me pegaba las orejas con La Gotita”, añadió.

“Gracias a dios ahora trabajo, me va bien y me pude operar, así que ya no es mi trauma. Pero, gracias a ese maestro tuve ese trauma de que era orejona y ahora me operé y ya no me siento así“, cerró.

