“Es brígido”: Coni le confesó a Rai que soñó con él y su reacción terminó con sonrisas nerviosas

La relación entre Constanza y Raimundo parece ir avanzando lento, pero seguro. Después del beso que ambos se dieron luego de la fiesta del viernes, los coqueteos son cada vez más intensos. Un ejemplo de ello ocurrió el lunes, cuando estaban todos reunidos para conversar sobre lo que se compraría en la prueba del supermercado y que está a cargo de ambos participantes. En ese momento, Coni le contó a Rai que soñó con él, provocando sonrisas nerviosas evidentes. “No me acuerdo (de qué se trataba), pero cuando me acuerde te aviso”, le dijo la bailarina. “Heavy que alguien te diga eso (…) cuando alguien me dice eso, lo encuentro fuertísimo. Es brígido”, agregó.