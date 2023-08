Coni aconsejó a Alessia por molesta reacción de Trini tras prueba: “Genuinamente, cuando uno es amiga…”

Todo parece indicar que la prueba del líder ganada por Alessia, en segunda semana consecutiva, provocó algunos roces en Gran Hermano Chile. Mientras Constanza conversaba con la ex The Voice y Skarleth, pudo notar que la primera estaba cabizbaja y le preguntó qué pasaba. Ella aprovechó de desahogarse y apuntó a la reacción de Trinidad tras perder en la final del desafío mencionado. “Fueron muchas cosas, entre la reacción de la Trini (…) igual como que me afecta. No entendía por qué me sentía culpable“, dijo. Por su parte, la bailarina le entregó un certero consejo: “Genuinamente, cuando uno es amiga de alguien, uno no siente esas cosas. Si yo estuviera en un juego, en la final, y la Pincoyita me gana, no me pasaría nada”.