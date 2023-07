¿Quiebre en la familia Lulo? Coni se lanzó contra Trini y la acusó por “deslealtad” con Pincoya

Los ánimos quedaron crispados al interior de la casa-estudio de Gran Hermano Chile, luego que la noche del miércoles se diera a conocer una nueva placa de nominación conformada por Maite, Constanza, Trinidad y Francisca.

De hecho, pese a que después de esta amarga noticia los jugadores pudieron disfrutar una prometida fiesta, las discusiones y conflictos no descansaron.

Nos referimos precisamente a Coni, quien se desahogó con Francisco y Jennifer sobre el comportamiento de Trini, su amiga dentro del encierro.

Si bien ambas ya habían protagonizado un cruce hace un par de días, acusándose entre ambas por supuestamente haberse respondido mal, todo fue conversado y quedaron con su amistad intacta. Posterior a eso, incluso, Trini realizó su confesión y recibió todo el apoyo de la ex bailarina.

Sin embargo, la tensión parece no haber cesado del todo; al menos no por parte de Capelli, quien conversando con Pancho, acusó que la auxiliar de vuelo “me responde como el pi… porque sabe que le doy la confianza de que lo haga (…) que se vaya a la mier…, no voy a aguantar que una amiga me hable así y lo ha hecho hoy como tres veces”.

“Me parece una deslealtad”

Eso no fue suficiente, ya que luego Coni salió al patio para distraerse y pasear con Bigote, encontrándose con la Pincoya.

Ambas tuvieron un diálogo más extenso sobre esta situación que acompleja a la joven.

“No entiendo a la Trini. Me contesta mal… no tengo por qué andar aguantado hue… cuando yo la banco hasta morir, se va a bailar donde la Fran que sabe que me votó”, se descargó Coni.

“Nos decimos algo y se va a al toque al lado de ella, y me parece una deslealtad. A ella le importa una raja, eso me está demostrando”, continuó.

“A mi igual me contesta como el pi… y yo le contesto”, replicó Pincoya, quien intentó calmar la situación.

Finalmente, Coni le dijo que solo confiaba en ella y en Pancho, lanzando un último descargo en contra de su amiga.

“O sea la gente que la vota, que quiere que se vaya, con ellas está todo bien y quiere llegar a sus corazones. No me huev…, su lealtad debería ser con la gente que está contigo“, cerró.

