Coni hizo fuerte acusación contra Pincoya y Raimundo en Gran Hermano: “Son amigos en odiarme”

Los participantes se encontraban comiendo golosinas en la pieza de Los Lulos en Gran Hermano, donde Coni y Pincoya discutían por el supuesto egoísmo de Jennifer hacia Constanza, cuando tenía cosas dulces para comer. Minutos después se unió Raimundo a “molestar” a la bailarina respecto al tema, lo que no le cayó muy bien a Capelli: “Ahora son amigos en odiarme, me importa un…”, afirmó. Posteriormente, el conato escaló cuando Rai comentó: “Digo que no a un cigarro y me tengo que ir a dormir al sofá”. Comentario que no gustó nada a Coni, quien no dudó en responder: “Cuidado Rai, a mí no me tires nada (..) lo conversamos anoche y sigues con la misma hue… (…) asume alguna hue… alguna vez”. Finalmente, Coni y Pincoya decidieron salir al patio para conversar al respecto, donde la bailarina aseguró que Raimundo tendría una estrategia contra ella: “Me quiere dejar a mí como la desquiciada, ya le caché su estrategia”, expresó.