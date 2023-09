“Hipócrita, no tienes cojones”: Coni encaró en duros términos Pincoya por no defenderla de Raimundo

Inmediatamente después de protagonizar una discusión con Raimundo, Constanza Capelli vivió un tenso momento con Jennifer Galvarini, a quien encaró por no haberla defendido del jugador.

“Siempre soy yo contra todos estos hue…”, comenzó diciendo la bailarina, visiblemente enojada. “Yo te defendí siempre, todo el tiempo, era la única que te defendía”, acusó a la oriunda de Chiloé.

Coni a Pincoya: “Piensas en ti nomás”

En esa línea, Constanza argumentó que Pincoya “se quedaba callada” cuando ocurrían peleas que la involucraban. En respuesta, aseguró que “no se quedó callada” y que dijo a Cerda “que se callara”.

“Nunca te vas a parar frente al resto como yo lo hice contigo. Nunca. Tú piensas en ti nomás“, continuó Capelli, quien recibió una dura réplica de su amiga tras su interpelación.

Pincoya: “Si estás picada, no es mi problema”

“Yo igual me defendí sola. Ahora vas a pelear conmigo. Si tú vas a defender a alguien no lo andes sacando en cara, porque yo también te defiendo. Si ahora estás picada, no es mi problema“, aseguró Galvarini.

La bailarina, por su parte, no dio su brazo a torcer y se fue con todo contra Pincoya. “Hipócrita. A mí me alzas la voz. No tienes cojones”, dijo mientras abandonaba la cocina y se dirigía a su pieza.

