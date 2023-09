“Machista, fuera de lugar”: Coni furia con Skarcita por desubicado comentario en Gran Hermano

Tras una jornada de fonda, Coni, Fede, Rai, Michelson y Pincoya; compartieron juntos al interior de la casa estudio, donde comentaron una situación que molestó profundamente a la bailarina.

“Le voy a rayar la cancha, le voy a decir ‘mire, usted ahí nomás porque si usted se pasa vamos a tener problemas, achórese, pero no conmigo‘, porque además ahora me cae bien”, se escucha decir a Constanza Capelli.

Y es que según conversaron, hablando de Coni, Skarcita habría dicho que “solo le falta comerse a Bigote”.

En una enredada explicación, que Ignacia atribuyó a intentar cumplir con la regla de no hablar lo que pasa afuera del reality, aseguró que no tiene ninguna duda de que fue Skarcita quien dijo la frase.

No confían en Skarcita

“A mí me cae bien, pero no confío en ella”, dijo Michelson. “A mí me pasa lo mismo”, agregó Rai.

Al profundizar, Ignacia Michelson aclaró que “una cosa es que me caiga bien, pero sus actos han hecho que no confíe en ella (…) para mí una acción vale más que mil palabras”.

“A mí me sorprende el comentario en sí, yo nunca confié en ella, pero lo que me da rabia es el comentario: tan retrograda, tan machista, tan fuera de lugar, tan del 2000, esa hueá es preocupante”, alertó Coni.

Lo mismo fue argumentado por Ignacia, quien agregó que “a mí lo que me molestó más que el comentario que se pegó, es que ella me contó que era super empoderada, super feminista “.

Revisa aquí la conversación de Gran Hermano:

