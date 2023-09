Así fue el esperado cara a cara de Coni y Fede tras conocer sus votos por Fran: “Hice algo que te va a molestar”

Mucho se especuló sobre la reacción de Coni Capelli luego de enterarse, mediante unos gritos, que Fede Farrell había votado para que Fran Maira reingresara a la casa de Gran Hermano Chile por repechaje. Pero lejos de lo que muchos creyeron, no hubo una pelea de por medio.

Es más, habría sido el propio argentino quien le habría pedido a su compañera que conversaran la situación, luego de darse cuenta que ella sabía lo que pasó. Pese a que la bailarina, hasta ese momento, no reveló lo que escuchó.

“Hice algo que te va a molestar”, le dijo Fede, a lo que Capelli le respondió que “ya sé lo que hiciste”.

“Me parece lamentable, porque yo una vez mas confié plenamente en ti”, continuó la joven, siendo interrumpida por el jugador. “No sé si estamos hablando de lo mismo, porque no fue algo de confianza”, expuso.

“Para mí sí. No entiendo qué quieres, si quieres ver dos personas yendo hacia ti, o quieres verme mal, no sé que quieres… pero no me gusta”, señaló Coni, lanzando sus teorías respecto de las motivaciones de Farrell para votar por Maira.

“Sentí que entre la hue… del Rai contigo, querías mi atención y ahora que la tienes no la aprecias”, explicó. Una hipótesis que fue desechada por su compañero, afirmando que cronológicamente lo anterior no tenía sentido.

“¿Podemos hablar mañana (miércoles)?”, insistió el trasandino, recibiendo una tajante respuesta: “¿Cuando la persona (Fran) venga y te lo agradezca? Como quieras”, cerró.

