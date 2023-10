¿Gran Hermano doblado? Usuarios de TikTok alabaron nueva versión de polémico momento del reality

Un registro se volvió viral a través de TikTok por la particular forma en que una creadora de contenido dobló a Constanza Capelli, justo en el momento más polémico de descargo que protagonizó en el confesionario de Gran Hermano.

Y es que se inspiró en la pelea que la jugadora tuvo con Jennifer Galvarini luego de una fiesta y que tuvo durante todo un fin de semana con los nervios de punta a los seguidores del programa.

El momento fue mostrado un sinnúmero de veces, aunque el video tiene un especial detalle: Está doblado a un español estándar, tal y como si se tratase de una serie o película de distribución internacional.

Coni Capelli en español latino

“Sucedió algo indiscutible en la fiesta. Esta muchacha me empuja y deseo saber qué va a suceder”, comienza diciendo la tiktoker Sofi Maluenda, a través de su cuenta oficial de TikTok.

“Se retira ella o me retiraré yo”, continúa tal y como Coni se expresó en dicho momento de rabia luego de la tensa discusión en la casa-estudio que, finalmente, no sacó a ninguna de las dos del programa.

Aunque esto, claramente, en ese momento Coni no lo sospechaba: “Ya no me importa, no me importa nada. Me retiraré inmediatamente o la expulsan a ella, porque esta muchacha es una traidora”, agregó.

Finalmente, la creadora de contenidos cerró con una frase que incluye una palabra poco utilizada en Chile, aunque común en otros países de Latinoamérica: “Voy a hacer mis valijas y me voy a ausentar”, cerró.

