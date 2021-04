Este martes se dio a conocer que el cantante Kidd Tetoon fue detenido tras participar en una reunión clandestina en Vitacura. Al menos 20 personas fueron sorprendidas en el penthouse del condominio durante la noche de este lunes.

En el domicilio en Avenida Kennedy donde se realizaba la actividad en medio de la crisis sanitaria, según información preliminar, se encontraban 19 hombres y una mujer. Del total, 15 eran visitantes, entre quienes se encontraba el joven exponente del trap.

Es en este contexto que otra cantante, Constanza Lewin, compartió una reflexión que rápidamente se comenzó a viralizar y abrió un debate en redes sociales.

“Existe un cantante que se llama Kidd Tetoon. Nadie tenía idea de su existencia hasta que oh! sorpresa! “Lo pillan” haciendo una junta clandestina de 20 personas. Paff, llega la fama. Su nombre en los principales medios digitales. Win win“, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras este tuit, si bien algunas personas coincidieron en su perspectiva, otros tantos cuestionaron que Kidd Tetoon es ya conocido en la escena y que no necesitaba de un escándalo para que ser conocido. De hecho, Matías Alonso, su verdadero nombre, era uno de los integrantes de la cancelada edición 2020 de Lollapalooza.

Es por esto que momentos más tarde, la ex integrante de la primera generación de Supernova reconoció que desconocía que era un cantante famoso, pero explicitó su teoría.

“Ya. Bueno. El pendejo es SUPER FAMOSO según me dicen. Ustedes se compran el tongo de la clandestina? No ven que se está poniendo de moda el show de los pacos pillándolos haciendo carretes?“, agregó.

