Coni se emocionó al recordar a su mamá en Gran Hermano y le pidió perdón: “La debe pasar mal”

Constanza Capelli se emocionó al recordar a su madre durante una conversación con sus compañeros de Gran Hermano Chile. Todo a partir de la serie de conflictos que protagonizó el pasado fin de semana.

La jugadora del reality respondió al comentario de Scarlette Gálvez, quien manifestó su preocupación sobre “cómo es la impresión de afuera”. Ante esto, Capelli le recomendó que “no pienses en eso, lo peor que puedes hacer es pensar en eso”.

“Imagínate en la ‘puteada’ que me mandé el sábado. Si hubiese pensado en el afuera, no habría hecho eso, pero fue lo que me salió“, explicó Coni.

El mensaje de Coni para su mamá

La jugadora aprovechó también la instancia para enviarle un mensaje a su madre, Paola Capelli, tras las polémicas que ha vivido en los últimos días.

“A mi mamá que me perdone por… Es que la debe pasar mal igual”, reconoció la ex bailarina de ballet, a lo que Ignacia Michelson comentó “yo creo que ahora debe estar más tranquila, pero al principio creo que lo pasó mal”.

Ante esto, Coni afirmó que “(su madre lo pasó) mal, yo lo vi en su cara (en el saludo) y no estaba contenta, estaba preocupada. Entonces ahí me da pena por ella, la única persona que me importa lo que piense es ella“.

“Lo que la gente piense, si me quiere bien y si no bien también. No es que me importe una mierda la gente, obviamente que no. Quiero ser psicóloga y obviamente me importa la gente, pero no baso mis acciones en la gente“, agregó.

¿Qué opina la mamá de Coni sobre los recientes conflictos?

A través de redes sociales, la madre de la jugadora reaccionó a las recientes polémicas de su hija e indicó que “podemos cuestionarla, no estar de acuerdo, decir que se desbordó. ¿Por qué? Porque tiene 27 años, porque ha pasado tres meses con un hostigamiento súper grande”.

“Siempre les he dicho, el lenguaje construye realidades, y en esa incertidumbre se producen emociones”, continuó. En ese caso, apuntó a la ansiedad que se desató en Coni por un posible regreso de Sebastián, lo que se vio alimentado por las especulaciones de Fran.

Pero eso no es todo, ya que según postuló, la incidencia de Rai también fue fundamental y más si se considera su ingreso posterior al reality.

“Obviamente, después de dos meses, él sabía perfectamente quiénes eran, pero no solamente quiénes eran como personas, sino que sabe que son las favoritas del público”, expuso Paola, quien además aclaró que esto “no transforma a Rai en una mala persona”.

Revisa el momento acá:

