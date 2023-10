El mea culpa de Coni tras fuerte pelea con Pincoya en Gran Hermano: “Me apresuré un montón”

Un tremendo mea culpa fue el que realizó Constanza Capelli frente a la importante pelea con Jennifer Galvarini en Gran Hermano. Y es que la bailarina tomó las cosas de manera apresurada, según sus propias declaraciones.

“Vi a Pincoya un poco… recomponiendo las cosas con Francisca. O eso vi yo, tomándose las manos y después vi lo mismo con Sebastián“, indicó como argumento frente a su errática actitud.

Pero, aunque la reacción que tuvo durante “La Fiesta” desató una ola de comentarios negativos, ella finalmente admitió que cometió ciertos errores en una íntima conversación con los conductores del programa.

El mea culpa de Coni

“Pero, ¿tú sabes qué hablaban?“, consultó Julio César Rodríguez en relación al detonante del conflicto, a lo que Capelli se sinceró y contestó concretamente: “Por supuesto que no”.

Ante esto, el conductor del programa insistió en su pregunta para aclarar la situación: “¿Tú nunca supiste qué hablaban?“, interrogante que gatilló su mea culpa: “No, yo asumí por algo que vi…”.

“Ahí estuvo mi error, en precipitarme a asumir algo que yo no había escuchado realmente, sino algo que vi”, agregó la bailarina.

¿Confundió su intención?

Por otro lado, Coni también aportó detalles sobre la percepción que tuvo frente a la supuesta agresión que recibió y lo que la motivó a pensar de dicha manera: “La Pincoyita tiene una mano muy pesada naturalmente“, señaló.

“Ella tiene fuerza, entonces cuando me di vuelta yo sentí que ella me agarró del brazo de una manera y yo para evitar un contacto físico con ella me retiré”, confesó sobre la situación que dio paso a su acusación en el confesionario.

Y frente a dicho momento, Diana Bolocco le lanzó la pregunta final: “¿Sientes que te apresuraste en haber pedido aquello?“, a lo que ella asintió: “La verdad Diana, sí, me apresuré un montón”.

“Pero, ahora que lo analizo, creo que fue mejor que me haya desquitado en el confesionario. No pensé que esa petición iba a ser tan bien acogida”, cerró la bailarina.

Revive el momento a continuación:

