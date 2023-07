¿Se molestaron los “lulos”? Coni dijo sentirse “culpable” de ocasionar nominación con Jennifer y Pancho

Una potente reflexión es la que hizo Constanza Capelli luego que se definiera una nueva placa de nominación en Gran Hermano Chile, donde ella se encuentra en riesgo de abandonar el reality show junto a sus amigos Jennifer Galvarini y Francisco Arenas. En una íntima conversación con Viviana, la ex bailarina de ballet señaló que Francisco y Sebastián Ramírez “se enojaron” con ella porque no votó en contra de Jorge Aldoney. “Me dijeron que quizás si hubiera votado por él, se habría sumado a la placa y no estaríamos en riesgo los tres (…) Entonces ese dilema está y me he sentido súper culpable“, afirmó.