Coni hizo sorprendente nominación espontánea en Gran Hermano y dejó inesperados votos tras peleas

Constanza Capelli decidió hacer la nominación espontánea en Gran Hermano Chile después de un intenso fin de semana que estuvo marcado por peleas, su quiebre con Raimundo Cerda y la eliminación de Francisca Maira.

Pero lejos de todo pronóstico, la bailarina no le entregó sus votos a las personas con quienes tuvo los conflictos, es decir a Rai, sino que se inclinó por otros dos compañeros: Jorge y Mónica.

¿Por qué Coni votó por Jorge y Mónica?

En cuanto al primero, la jugadora expuso que “él ha manifestado varias veces que ya cumplió un tiempo acá, que quiere irse”.

Pero no solo eso, ya que también lo tachó de “injusto” debido a que “simplemente él critica cuando no es una persona a la que él estima, y eso no creo que sea consecuente”.

Sobre los otros dos votos restantes a Mónica, Coni expuso que “me duele bastante, debido incluso al último episodio sucedido, pero no quedan muchas opciones”.

Concretamente, señaló que su decisión es “simplemente por estrategia, porque creo que puede ser salvada”.

“Ella tiene un propósito muy lindo acá adentro, así que mi voto para ella es netamente estratégico”, reiteró.

