Coni tuvo intenso ‘round’ con Pincoya y la paró en seco en Gran Hermano: “Háblame bien”

La chilota aparentemente no amaneció con muy buen humor, y es que al llegar a la cocina tuvo un intercambio de palabras con la bailarina que no salió del todo bien. Pero Coni no tuvo reparos en exigirle respeto a Jennifer.