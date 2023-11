Coni rompe en llanto tras fuerte discusión con Seba en GH: Francisco y Pincoya la consolaron

Anoche, en la polémica eliminación dentro de la casa de Gran Hermano donde Scarlette Gálvez y Constanza Capelli quisieron renunciar vimos la fuerte discusión que generó el problema que tiene como protagonista a Sebastián Ramírez y que provocó el llanto desconsolado de Coni.

Dentro del sauna, Constanza increpa a Sebastián por provocarla acercándose a Scarlette sabiendo que tienen problemas, sólo porque ella no le contó sobre los problemas que tenían: “Yo ya no tengo la confianza como para contarte cómo me siento, es por eso que no siento que tenga que explicarte lo que pasó y no lo voy a hacer tampoco”, expresó Constanza.

Al respecto, Sebastián la acusó de hacer una escena de celos y se justificó diciendo que él siempre bromea con todos: “¿Qué escena de celos fue esa?”, le dijo el jugador, quien además acusó a Coni de tratarlo mal sin motivos, sobre todo después de la broma que Sebastián le hizo a Scarlette, donde la asustó.

“¡Te haces la víctima!”, le gritó Sebastián, después de que la discusión se saliera de control y Coni comenzara a llorar desconsoladamente, por lo que el jugador abandonó el sauna.

Francisco y Bigote encontraron a Coni e intentaron consolarla. Al respecto, Arenas consejó a la joven que fuera consciente de las cosas que le hacían mal: “Mira, Coni, para ser feliz no cuesta nada. Está en uno, no más”, expresó.

Posteriormente, Pincoya entró al sauna para acompañar a su amiga y le confesó que Sebastián le había escrito un mensaje en el espejo a Scarlette, que decía: “Recuerda todo lo que hablamos por las noches. Tú y yo por siempre. Tu lobo solitario. Te amo”, desatando nuevamente la furia de Capelli quién no entendía por qué Scarlette no le había contado, a lo que Jennifer le bajó el perfil y le mencionó que quizás no lo hizo para no generar más problemas.

