Coni le hizo especial petición a Pincoya durante tierno abrazo: “Me tienes que adoptar”

Un cariñoso intercambio entre Constanza y Jennifer dejó en claro que su amistad sigue más vigente que nunca en Gran Hermano Chile. Y es que mientras Pincoya estaba cocinando su mermelada, Coni dijo que iría a dormir y comenzó a molestar a su compañera, ya que suele despertarla. Pero dejando de lado su broma, le hizo una declaración que conmovió a los fans de las Lulos. “Me puedes despertar las veces que quieras, Pincoyita, no quiero dejarte. Nunca jamás en la vida me dejes, tú ahora me tienes que adoptar, adóptame, llévame a Chiloé“, dijo la bailarina mientras abrazaba a Jennifer por la espalda.